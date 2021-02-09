إيطاليا: مستعدون لتعزيز وتعميق العلاقات مع ليبيا

الأناضول -

أبدى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الثلاثاء، استعداد بلاده لتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع ليبيا.وأوضحت الخارجية الإيطالية، في بيان، أن مايو أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، وآخر مع رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد دبيبة.وأكد مايو، استعداد بلاده لتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع ليبيا، مشيرا إلى إيلاء روما اهتماما خاصا للتنمية الاقتصادية في ليبيا.ورحب الوزير الإيطالي بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مجددا التزام بلاده بدعم ليبيا وشعبها لتحقيق الاستقرار فيها، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.والجمعة، اختار ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، قائمة ضمن 4 قوائم لإدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وضمت القائمة الفائزة، المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس، ودبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.وأمام دبيبة، 21 يوما (منذ الجمعة) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ​​​​​​