فلسطين.. بدء حملة تطعيم كورونا

الأناضول -

الحملة ستُستكمل مع لقاح سبوتنيك الروسي، حيث ستصل فلسطين 5000 جرعة بعد أيام، وفق وزارة الصحة..

بدأت فلسطين، الثلاثاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، من خلال تطعيم الطواقم الطبية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إنها باشرت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مبتدئة بالطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة، داخل مراكز ومستشفيات علاج مرضى الفيروس.وتلقت وزيرة الصحة مي الكيلة، اللقاح، في مستشفى هوغوتشافير، شرقي رام الله، فيما جرى تطعيم الكادر الطبي العامل في غرف العناية المكثفة فيه بلقاح موديرنا الأمريكي، وفق البيان.وأضافت الوزارة أن الفئة الثانية التي ستتلقى اللقاح هي فئة كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والمصابون بالأمراض المزمنة.وخلال حملة التطعيم، أشارت الوزيرة كيلة، أن "هذه الحملة ستُستكمل مع لقاح سبوتنيك الروسي، حيث ستصل فلسطين 5000 جرعة بعد أيام، إضافة إلى 37 ألف جرعة من مبادرة (كوفاكس)".و"كوفاكس" هي مبادرة من منظمة الصحة العالمية لضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا، وتوفيرها للبلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.وأضافت الوزيرة، أن "الحكومة الفلسطينية اشترت لقاحات أسترازينيكا البريطاني، وستصل البلاد خلال الفترة المقبلة".وتابعت أن "هذه الحملة ستستمر، حتى الوصول إلى تطعيم 3 ملايين و200 ألف نسمة، وسيحتاج هذا الأمر شهورا".وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في فلسطين، 180.018، منها 2.032 وفاة، و169.191 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفق وزارة الصحة.​​​​​​​