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برشلونة يعود بالعلامة الكاملة من أرض إلتشي ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني

@FCBarcelona/twitter
Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 - 18:32 قراءة: 0 د, 29 ث
انتصر برشلونة على مضيفه إلتشي بهدفين دون رد، الأحد، ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل برشلونة أول أهدافه في الدقيقة 39، من كرة عرضية أرسلها مارتين برايثوايت حاول مدافع إلتشي أبعدها لكنه غير اتجاهها نحو القادم من الخلف فرينكي يد يونغ الذي أسكنها الشباك بسهولة.


وانتظر الفريق الكتالوني إلى غاية الدقيقة الأخيرة من وقت المباراة الأصلي، ليؤمن انتصاره بهدف ثان أحرزه لاعب الوسط ريكي بويغ برأسية متقنة.

ورفع برشلونة بهذا الفوز رصيده 37 نقطة يحتل بها المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إلتشي عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.



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