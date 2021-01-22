"الشيوخ الأمريكي" يوافق على تنصيب "أوستين" وزيرا للدفاع

الأناضول -

لينال لويد أوستين لقب أول أمريكي من أصل إفريقي يتسلم منصب وزير الدفاع بالبلاد..

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، على تعيين الجنرال لويد أوستين، وزيرا للدفاع في إدارة الرئيس جو بايدن.وفي جلسة تصويت بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، وافق 93 سيناتور على تسليم أوستين حقيبة وزارة الدفاع، وسط معارضة سيناتورين اثنين.وبذلك أصبح أوستن ثالث جنرال يتولى منصب وزير الدفاع الأمريكي؛ رغم عدم مضي 7 أعوام على تقاعده من المهنة العسكرية عملا بالقوانين الأمريكية.ووفق القوانين الأمريكية يشترط تعيين أي عسكري في منصب سياسي رفيع أن يكون قد مضت 7 سنوات على خروجه من الجيش، وتشترط موافقة مجلسي الشيوخ والنواب على من لا يتوفر فيهم هذا الشرط.وآخر مرة أعفى الكونغرس مرشح الإدارة الأمريكية من هذا القانون كان وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.كما نال لويد أوستين أيضا لقب أول أمريكي من أصل إفريقي يتسلم منصب وزير الدفاع بالبلاد.وتأتي هذه الموافقة عقب مصادقة مجلس النواب الأمريكي الخميس بأغلبية الأصوات على إصدار الموافقة الخاصة لتسمية أوستين وزيرا للدفاع في الإدارة الأمريكية الجديدة.وفي العام 2016 تقاعد أوستين برتبة جنرال حينما كان قائدا للقيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم)