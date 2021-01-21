السعودية: متفائلون بعلاقة ممتازة مع واشنطن تحت إدارة بايدن

الأناضول -

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قال إن التعيينات في إدارة بادين "تدل على تفهمها للملفات والقضايا المشتركة بين واشنطن والرياض"

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده "متفائلة بعلاقة ممتازة مع الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن".جاء ذلك في تصريحات لقناة "العربية" السعودية شبه الرسمية، نشرت مقتطفات منها الخميس، عبر حسابها على "تويتر".‏وأضاف بن فرحان أن التعيينات في إدارة بادين "تدل على تفهمها للملفات والقضايا المشتركة بين واشنطن والرياض"، دون تقديم تفاصيل.وكانت تقارير إعلامية أمريكية توقعت "علاقة متوترة" بين السعودية وإدارة بايدن، بعد 4 سنوات منح فيها الرئيس السابق دونالد ترامب الرياض كل الدعم.ووعد بايدن، خلال حملته الانتخابية، بإعادة تقييم العلاقة مع الرياض ومحاسبتها على قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول في العام 2018.ويقول مراقبون إن المملكة تشعر بقلق من احتمال أن تتراجع إدارة بايدن عن العقوبات ضد إيران وتعود للاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب، وتحد من مبيعات الأسلحة للرياض وتحاسبها على مسألة الحقوق.وفي هذا الصدد، وجه بن فرحان، في تصريحاته لقناة "العربية"، اليوم، رسالة إلى إيران، قال فيها: ‏"على النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه".والأربعاء، حظى تنصيب الديمقراطي بايدن رسميا رئيسا للولايات المتحدة، بترحيب دولي واسع بين قادة العالم وحكوماته، أملا في مزيد من الاستقرار وإصلاح بعض الأزمات التي ولدتها سياسات سلفه الجمهوري ترامب.