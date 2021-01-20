ترامب مودعًا: هذا الأسبوع ننصّب إدارة جديدة نتمنى لها النجاح

قال الرئيس الأمريكي المتهية ولايته، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "تنصب هذا الأسبوع إدارة جديدة" في إشارة إلى إدارة الديمقراطي جو بايدن، معربا عن تمنياته لها بالنجاح.جاء ذلك في كلمة الوداع التي ألقاها ترامب من قاعدة ميرلاند، قرب العاصمة واشنطن، في آخر يوم له بالبيت الأبيض، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال ترامب في كلمته "هذا الأسبوع ننصب إدارة جديدة نتمنى لها النجاح وأن تبقى أمريكا آمنة ومزدهرة".كما أعرب عن شكره لنائبه مايك بنس، وزوجته وعائلته بالكامل.وتطرق إلى الإنجازات التي حققتها إدارته خلال السنوات الأربع الماضية، وتحديدا ما تم مؤخرا في مواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).وقال في هذا الصدد "لقد أنتجنا لقاح كورونا في 9 أشهر في حين أن أي إدارة أخرى كان يمكن أن يستغرق منها الأمر 10 سنوات".كما عزا الفضل لإدارته في جعل حلف شمال الأطلسي "ناتو" يدفع المزيد من مليارات الدولارات مقارنة بما كانت تدفعه عندما وصل السلطة.وصرح أيضا بالقول "بدأنا فجرا جديدا في الشرق الأوسط وجنودنا يعودون إلى الوطن".وتابع ترامب قائلا "في الوقت الذي أختتم فيه فترتي الرئاسية أقف أمامكم بفخر وأنا أصلي لنجاح بايدن وبقاء أمريكا آمنة".ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترامب، الأربعاء 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.وصدّق الكونغرس على فوز بايدن بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.