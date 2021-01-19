زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي: دونالد ترامب "حرض" الحشود خلال اقتحام الكابيتول

فرانس 24 -

قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الثلاثاء إن دونالد ترامب "حرض" الحشود التي اقتحمت مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير و"شحنها بالأكاذيب".وأضاف السيناتور النافذ عن ولاية كنتاكي "الحشود الغاضبة شحنت بالأكاذيب. لقد حرضهم الرئيس وأشخاص نافذون آخرون. حاولوا أن يستخدموا الخوف والعنف لوقف" مصادقة الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.ونأى ماكونيل بنفسه أخيرا من ترامب بعدما كان أحد أقرب حلفائه. وبعد توجيه اتهام إلى الرئيس المنتهية ولايته "بالتحريض على التمرد"، لم يستبعد تأييد هذا الأمر خلال محاكمته المرتقبة أمام مجلس الشيوخ.وندد ماكونيل في كلمته الثلاثاء "بمجرمين عنيفين حاولوا منع الكونغرس من أداء واجبه" عبر إثارة اضطرابات لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وأضاف "حاولوا أن يستخدموا الخوف والعنف لوقف" هذا الأمر، "لكننا أصررنا" وسيؤدي الرئيس الديموقراطي اليمين الأربعاء كما هو مقرر. وتابع "سنواصل المضي قدما في عملنا" والعمل من أجل الأميركيين.وأدلى الديموقراطي تشاك شومر الذي سيخلف ماكونيل كرئيس لمجلس الشيوخ بالرأي نفسه، وقال إن "مثيري شغب ومتمردين ومنادين بتفوق العرق الأبيض وإرهابيين من الداخل حاولوا منع انتقال السلطة. لقد حرضهم (على التحرك) رئيس الولايات المتحدة بنفسه". لكنه أكد "أنهم أخفقوا" و"الانتقال السلمي للشعلة سيتم غدا (الأربعاء) كما هي الحال منذ أجيال".فرانس24/ أ ف ب