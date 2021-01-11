لبنان يعلن "الطوارئ" الصحية لمواجهة كورونا ... لأول مرة منذ بدء الوباء

الأناضول -

بيروت/ ريا شرتوني - أعلن لبنان، الإثنين، حالة طوارئ صحية لأول مرة في البلاد لمواجهة تفشي وباء كورونا، وذلك بدءا من الخميس ولمدة 10 أيام تنتهي في 24 يناير/ كانون الثاني، قابلة للتجديد.ووفق مراسلة الأناضول، اتخذ القرار خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء الإثنين، لبحث الوضع الصحي في ضوء تزايد إصابات كورونا.ويدخل لبنان للمرّة الأولى في مرحلة الطوارئ الصحيّة، بعد أن سبق وأعلن في الفترات السابقة مرحلة إجراءات واحتياطات تتمثل أبرزها في الإغلاق في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.ومؤخرا يشهد لبنان تصاعدا في منحنى إصابات كورونا، إذ سجل إجمالا حتى مساء الأحد، 219 ألفا و296 إصابة بالفيروس، بينها 1606 وفيات و142 ألفا و99 حالة تعاف.