أبوظبي: نحن أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

الأناضول -

في أول تعليق إماراتي على اتفاق فتح الحدود بين الدوحة والرياض للمرة الأولى منذ أزمة 2017، وعشية انعقاد القمة الخليجية في السعودية بمشاركة أمير قطر.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، مساء الإثنين، إننا "أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية"، في إشارة إلى القمة الخليجية الـ41 المقررة الثلاثاء بمدينة العلا السعودية.جاء ذلك في تغريدة لـ"قرقاش"، في أول تعليق إماراتي على اتفاق فتح الحدود بين الدوحة والرياض للمرة الأولى منذ أزمة 2017، وعشية انعقاد القمة الخليجية في السعودية بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وغرد قرقاش عبر تويتر، قائلا: "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى".وأضاف: "أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".ومساء الإثنين، أعلن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، في خطاب متلفز أنه تم الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتبارا من "مساء الإثنين".وبالتزامن مع هذا الإعلان، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه من المرتقب أن توقع السعودية وقطر ودول خليجية أخرى اتفاقا، غدا الثلاثاء، ينهي الأزمة.وفيما لم يصدر على الفور إعلان رسمي من الدوحة، أعلنت الرياض موافقتها على فتح الأجواء والحدود مع الدوحة، حسب الإخبارية السعودية.فيما أعلن الديوان الأميري القطري، مساء الإثنين، أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيترأس وفد بلاده في القمة الخليجية بمدينة العلا شمال غربي السعودية، وفق بيان.وفيما لم تعلن الإمارات عن مستوى تمثيلها بالقمة، تأكد غياب ملك البحرين وسلطان عمان عن المشاركة وسينيبان ممثلا عن كل منهما، وسط تأكيد كويتي قطري بحضور أميري البلاد.ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".