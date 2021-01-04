ترامب قد يواجه تحقيقا جنائيا إثر مكالمة مسربة مع سكرتير جورجيا

الأناضول -

بحسب، سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري، براد رافنسبيرغر، الذي أجرى معه ترامب مكالمة هاتفية- تم تسريبها- للضغط عليه بشأن نتائج الانتخابات في الولاية..

رجّح سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري، براد رافنسبيرغر، الإثنين، فتح الادعاء العام في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا تحقيقا جنائيا بحق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على خلفية مكالمتهما المسربة بشأن الانتخابات.واستبعد رافنسبيرغر في الوقت نفسه أن يطلق مكتبه تحقيقا في المكالمة الهاتفية التي أحدثت ضجة كبيرة في الولاية المتحدة، نهاية الأسبوع الفائت.وقال إن تحقيقا جنائيا قد يطلقه المدعي العام في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا.وأضاف أنه نظرًا لأن ترامب تحدث شخصيًا مع رافنسبيرغر يوم السبت وأجرى محادثة مع كبير المحققين في مكتب سكرتير الولاية الخارجية، "قد يكون هناك تضارب في المصالح" من شأنه أن يمنع أي احتمال لفتح تحقيق.وتابع السكرتير حديثه قائلا لبرنامج صباح الخير أمريكا على شبكة "أي بي سي"، "علمت أن المدعي العام في مقاطعة فولتون سينظر في الأمر، وربما هذا المكان المناسب للمضي في الدعوى".وحول مكالماته مع ترامب، لفت رافينسبرغر أنه لم يعتقد على الإطلاق أنه كان المناسب الحديث مع الرئيس دونالد ترامب حول نتائج الانتخابات.وأضاف أن المكالمة جرت في نهاية المطاف بعد أن دفع موظفو البيت الأبيض من أجلها، مستطردا أنه "يفضل عدم التحدث إلى شخص ما عندما نكون في دعوى قضائية"، في إشارة إلى دعوى ترامب القضائية ضد جورجيا بشأن نتائج الانتخابات.وهاجم ترامب رافينسبرغر على تويتر، قائلا إنه أجرى مكالمة معه، بيد أن سكرتير الدولة لم يكن "راغبا أو قادرا على الإجابة على أسئلتي"، ما دفع الأخير لتكذبيه قائلا: "الحقيقة ستظهر".وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب "ضغط على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا لإيجاد أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز"، وذلك طبقا لمكالمة هاتفية مسجلة، السبت، حصلت عليها الصحيفة.وقالت الصحيفة التي نشرت، الأحد، مقتطفات من المكالمة بين ترامب وسكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرغر واستمرت ساعة، إن "ترامب راوح في حديثه ما بين الإطراء والاستجداء والتهديد بعواقب جنائية غامضة في محاولة لتغيير خسارته في جورجيا أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن".وتابعت الصحيفة أن رافينسبرغر ومستشار مكتبه رفضا طوال المكالمة تأكيدات ترامب وأبلغا الرئيس بأنه يستند إلى "نظريات المؤامرة بشأن الانتخابات التي جرت بنزاهة ودقة".