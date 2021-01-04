أمير قطر يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية بالسعودية

فرانس 24 -

أفادت وكالة الأنباء السعودية أن الكويت أعلنت "التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء الإثنين".وتزامنا مع هذا الخبر، أعلنت قطر في بيان أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيحضر القمة الخليجية التي تستضيفها المملكة الثلاثاء.وذكر الديوان الأميري في قطر أن أمير البلاد سيترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي ستعقد الثلاثاء في محافظة العلا بالمملكة السعودية.وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر في تصريحات للتلفزيون إن السعودية ستفتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر اعتبارا من مساء الإثنين، في إطار اتفاق لحل خلاف سياسي دفع الرياض وحلفاءها إلى مقاطعة الدوحة.وقال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح لتلفزيون الكويت: "تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم".ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إن "قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف... في مواجهة التحديات" التي تشهدها المنطقة.وكانت الدول الأربع قد اتهمت قطر بدعم الإرهاب، في حين نفت الدوحة الاتهامات وقالت إن الحصار يهدف لتقويض سيادتها.فرانس24/ رويترز