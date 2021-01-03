ألمانيا.. وزير الصحة يطالب بترخيص أوروبي للقاح "أسترازينيكا"

الأناضول -

طالب وزير الصحة الألماني ينس شبان، أوروبا بترخيص لقاح كورونا الذي طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية - السويدية، سريعا بهدف حل مشاكل التطعيم الحالية.وقال شبان، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، الأحد، إنه "لا يسعى لأن تأخذ بلاده مسارا منفردا في هذا الشأن، والشيء المثالي هو أن يصدر ترخيص أوروبي لهذا اللقاح".ورأى شبان أن "الانتقادات الموجهة إلى الاستراتيجية الألمانية المتعلقة بالتطعيم ليس لها ما يبررها، فلقد طلبنا من اللقاح ما يكفي لألمانيا وللاتحاد الأوروبي، والمشكلة لا تكمن في الكمية المطلوبة، بل في الطاقة الإنتاجية الضئيلة في بداية الأمر مع الطلب شديد الارتفاع عالميا".والأحد، صادقت الهيئة المنظمة للأدوية في الهند على لقاح أسترازينيكا ـ أكسفورد، بعد كل من بريطانيا والأرجنتين الأربعاء.وقال باسكال سوريو المدير العام لمختبرات أسترازينيكا، مؤخرا، لصحيفة "صنداي تايمز": "اللقاح قادر على مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تسببت بفورة إصابات جديدة في بريطانيا".وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح "بيونتيك" و"فايزر".وفي 23 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، قال مختبر "أسترازينيكا" البريطاني إن "لقاح "أسترازينيكا ـ أكسفورد" أثبت فعالية بنسبة 70 بالمئة في الوقاية من كورونا، وذلك في نتائج مؤقتة تعود لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل".