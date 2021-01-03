مصر.. ضجة واسعة إثر وفاة 4 مرضى بكورونا.... ووزيرة الصحة: "من يدعي ذلك إخوان"..

الأناضول -

انتشار مقطع مصور بمنصات التواصل يظهر وفاة المرضى جراء نفاد الأكسجين بالمستشفى.. ووزيرة الصحة: "من يدعي ذلك إخوان"..

أثارت وفاة مفاجئة لأربعة مرضى بفيروس كورونا في محافظة الشرقية (شمال) بمصر ضجة واسعة، إثر أنباء متتالية عن نقص الأكسجين بالمستشفيات، ونفي متكرر من السلطات.وتعود الواقعة، مع تصدر هاشتاغ (وسم) يحمل اسم #مستشفى_ الحسينية، عبر تويتر، قبل ساعات، ويشير إلى مقطع فيديو لم يتسن التأكد من صحته، بشأن وفاة مرضى كورونا جراء نقص الأكسجين اللازم لدعم أجهزة التنفس الصناعي.ونقلت صحيفة "أخبار اليوم"، المملوكة للدولة نفيا لوزيرة الصحة هالة زايد، الأحد، بشأن وفاة 4 مصابين بفيروس كورونا، جراء نقص الأوكسجين، خلال تلقيهم للعلاج بمستشفى شمالي البلاد.وقالت الوزيرة: "لا يوجد نقص في الأكسجين ومن يدعي ذلك إخوان (جماعة الإخوان المحظورة بمصر)"، دون تفاصيل.ومؤيدا ذلك، أكد محافظ الشرقية، ممدوح غراب، وفاة 4 مصابين بكورونا، ممن كانوا يتلقون العلاج بقسم العناية المركزة في المستشفى، حسب إعلام محلي.غير أنه قال، إن "وفاة المرضى طبيعية جراء تأثرهم بالإصابة بالفيروس، خاصة وهم أصحاب أمراض مزمنة، وليس نتيجة لنقص أو نفاد الأكسجين وفق تحقيقات عقب ظهور مقطع الفيديو".وأوضح أنه "بالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات في عناية العزل، من أصحاب الأمراض المزمنة، والأكسجين متوفر بالمستشفى ويوجد 17 طفلا بالحضانة، وحالتان بالعناية العامة، و36 حالة إصابة بكورونا في قسم العزل، ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات".وأضاف محافظ الشرقية، أن "هناك بعض القنوات المعادية تتعمد إرباك المشهد، والإثارة، ولابد من توخي الحذر في نقل الأخبار".وإزاء الضجة، استدعت نيابة الحسينية، مدير المستشفى وعددا من الأطباء، للاستماع لأقوالهم بشأن الواقعة، حسب إعلام محلي،وتشهد مصر ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الإصابات بكورونا، حيث سجلت خلال الساعات الماضية، 1.407 إصابات، توفي منهم 54.ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في مصر، 140.878، بينها 7.741 وفاة، و113.480 حالة تعاف.