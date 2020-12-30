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واشنطن ترسل قاذفتي قنابل من طراز B52 إلى الشرق الأوسط

Publié le Mercredi 30 Decembre 2020 - 20:55 قراءة: 0 د, 28 ث
الأناضول - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، إرسال قاذفتي قنابل إضافيتين من طراز "B-52" إلى الشرق الأوسط بهدف "ردع العدوان"، وسط التوترات المستمرة بين طهران وواشنطن.

وقالت القيادة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن "قاذفتي القنابل أقلعتا من قاعدة مينوت الجوية في ولاية داكوتا الشمالية وحلقتا عمدا اليوم في سماء الشرق الأوسط".


وأوضحت أن هذه الخطوة هي "للتأكيد على التزام الجيش الأمريكي بالأمن الإقليمي ولإظهار قدرته الفريدة على نشر قوة قتالة ساحقة وفي غضون مهلة قصيرة".

وأضاف البيان أن نشر القاذفتين "يوجه رساله واضحة ورادعة إلى كل من ينوي إلحاق الأذى بالأمريكيين أو بمصالح واشنطن".



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