نتنياهو يهاتف العاهل المغربي ويدعوه لزيارة إسرائيل

وكالات -

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع العاهل المغربي محمد السادس، بعد اتفاق العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.ووفق مكتبه، دعا نتنياهو العاهل المغربي إلى زيارة إسرائيل في أقرب فرصة ممكنة.وهنأ الجانبان بعضهما البعض على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وتحدثا عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخاصةً ما وقع من اتفاقيات لدى زيارة الوفد الإسرائيلي بحضور وفد أميركي منذ أيام للرباط.في المحادثة اتفق نتنياهو وملك المغرب أيضا على آليات تنفيذ الاتفاقات. بل إن رئيس الوزراء دعا الملك لزيارة إسرائيل ، وشكره على استضافة الوفد الإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات.