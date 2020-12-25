5 دول عربية بدأت التطعيم.. العرب يسابقون الزمن للتحصين ضد كورونا

الأناضول -

ـ قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت بدأت حملات لتطعيم مواطنيها



ـ 3 دول حصلت على شحنات من اللقاحات دون إعلان موعد بدء التطعيم هي السودان والمغرب وسلطنة عمان

ـ 7 دول تعاقدت على شراء لقاحات هي مصر والعراق ولبنان والأردن وليبيا والجزائر وتونس

ـ موريتانيا وفلسطين ستحصلان على كميات لقاح مجانا من منظمة الصحة العالمية وفق آلية "كوفاكس"

ـ لا تتوافر معلومات عن جهود 5 دول للحصول على اللقاح وهي اليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر وسوريا

** الإمارات

** البحرين

** السعودية

** الكويت

** قطر

​​​​​​​** سلطنة عمان

** المغرب

** السودان

** العراق

** مصر

** لبنان

** الأردن

** ليبيا

** تونس

** الجزائر

** موريتانيا

** فلسطين

أعلنت 8 دول عربية، حتى الجمعة، الحصول على لقاحات مضادة لكورونا، فيما انطلقت حملات التطعيم في 5 منها، ضمن سباق متسارع لتحصين مواطنيها من الفيروس.جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى معطيات رسمية.وبحسب تلك المعطيات، تختلف الدول العربية في نوع اللقاح الذي وقع الاختيار عليه، فبينما فضل بعضها لقاحي "أسترازينيكا" البريطاني و"فايزر ـ بيوتنيك" الأمريكي الألماني، اختارت أخرى لقاح "سينوفارم" الصيني.فيما أعلنت أن حملات التطعيم ستتم على عدة مراحل قد تتواصل على مدار العام المقبل، وستكون الأولوية في المرحلة الأولى لكبار السن، والكادر الصحي، والمواطنين في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس.أطلقت إمارة أبوظبي حملة التطعيم بلقاح "سينوفارم" في 14 ديسمبر/ كانون الأول، فيما بدأت إمارة دبي، في 23 من الشهر نفسه، حملة تطعيم بلقاح "فايزر ـ بيوتنيك".وبلغ إجمالي إصابات كورونا في الإمارات، 198.435، منها 647 وفاة، و174.479 حالة تعاف.بدأت حملة التطعيم بـ"سينوفارم"، في 16 ديسمبر، وكان أول من تلقى اللقاح ملك البلاد، حمد بن عيسى آل خليفة.وبلغ إجمالي إصابات كورونا بها 90.634، منها 350 وفاة، و88.666 حالة شفاء.باشرت حملة التطعيم بلقاح "فايزر ـ بيوتنيك" في 17 ديسمبر.وبلغ إجمالي إصابات كورونا بها 361.725، منها 6.159 وفاة، و352.608 حالات شفاء.بدأت حملة التطعيم بلقاح "فايزر ـ بايونتيك" في 24 ديسمبر.وكانت الدولة الخليجية تعاقدت على مليون جرعة من هذا اللقاح تكفي لتطعيم 500 ألف شخص، واستقبلت أول شحنة منه تضم 150 ألف جرعة في 23 ديسمبر.وبلغ إجمالي إصابات كورونا بها 149.017، منها 926 وفاة، و144.898 حالة شفاء.باشرت حملة التطعيم بلقاح "فايزر ـ بايونتيك"، في 24 ديسمبر.وبلغ إجمالي إصابات كورونا بها 142.60، منها 243 وفاة، و140.404 حالات شفاء.تلقت السلطنة أول دفعة من لقاح "فايزر ـ بيوتنيك"، في 24 ديسمبر، وتضم 15.600 جرعة، فيما تستقبل 28 ألفا أخرى منه، بحلول يناير/ كانون الثاني.وأعلنت السلطنة، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، التعاقد على مليون و800 ألف جرعة من لقاحات الشركات المعتمدة (دون الكشف عنها)، وتأمل تطعيم 60 بالمئة من السكان البالغ 5 ملايين نسمة.وبلغ إجمالي إصابات كورونا في السلطنة، 128.290، منها 1.491 وفاة، و120.441 حالة تعاف.أعلن المغرب، في 24 ديسمبر، اقتناء 65 مليون جرعة من لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا".ولم تعلن المملكة موعد انطلاق حملة التطعيم، لكنها قالت إنها "بلغت مراحل جد متقدمة".وبلغ إجمالي إصابات كورونا بها 425.864، بينها 7.130 وفاة، و388.728 حالة تعاف.أعلن في 14 ديسمبر، الحصول على 8.4 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا، دون تحديد نوعيته ولا موعد انطلاق عمليات التحصين.وأكدت السلطات أنها تسعى للحصول على جرعات كافية من لقاحات كورونا لتطعيم كافة السودانيين البالغ عددهم نحو 40 مليونا.وبلغ إجمالي إصابات كورونا في السودان 23.316، منها 1.468 وفاة، و13.524 حالة تعاف.تعاقد العراق على شراء 17.5 مليون جرعة من لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر ـ بيوتنيك".وتكفي هذه الكمية من اللقاح حوالي 20 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 37 مليونا.وبلغ إجمالي إصابات كورونا بالعراق 803.588، منها 12.744 وفاة، و527.341 حالة تعاف.تعاقدت على 50 مليون جرعة من لقاحي "أسترازينيكا" (30 مليونا) و"سينوفارم" (20 مليونا).ولم تعلن السلطات موعد تلقي اللقاحات أو بدء حملة التطعيم.وسجلت مصر 128.993 إصابة بالفيروس، بينها 7.260 وفاة، و108.474 حالة تعاف.حجز نحو مليوني جرعة من لقاح "فايزر ـ بيوتنيك"، حيث ستصل إلى البلاد في الربع الأول من 2021، وتوزع مجانا على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.وبلغ إجمالي إصابات كورونا به 165.933، منها 1.353 وفاة، و117.311 حالة شفاء.أعلن الاتفاق مع "فايزر ـ بيونتيك" للتزود بلقاحها وكذلك مع "كوفاكس"، وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح مضاد للفيروس.وتوقعت السلطات بدء وصول اللقاحات نهاية يناير المقبل، لافتة إلى أن التطعيم سيكون مجانا لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، التي يتجاوز عدد سكانها عشرة ملايين.وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة 285.306، منها 3.711 وفاة، و256.312 حالة تعافٍ.‎المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تعاقد على شراء 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا، دون تحديد نوعه، بقيمة 9.4 ملايين دولار.وحتى الجمعة، سجلت ليبيا إجمالا 97 ألفا و653 إصابة بالفيروس، بينها 1415 وفاة، و68 ألفا و289 حالة تعاف.تونس ستحصل على مليوني جرعة من لقاح "فايزر ـ بايونتيك"، في أبريل/نيسان المقبل، مع إمكانية الحصول على لقاحات أخرى.وتطمح وزارة الصحة التونسية، إلى تلقيح 50 بالمئة من الشعب البالغ عددهم قرابة 11 مليونا.ووصلت إصابات كورونا في تونس 126.752، منها 4.324 وفاة، و97.776 حالة تعاف.حملة التطعيم ضد كورونا ستنطلق بالجزائر يناير المقبل، في انتظار استقبال شحنات من اللقاحات المضادة للفيروس.واستكملت الحكومة التعاقد مع عدد من المختبرات المنتجة للقاحات، في غياب معلومات عن نوعيتها.وبلغت إصابات كورونا بالجزائر 97.007، منها 2.705 وفيات، و64.777 حالة تعاف، وفق آخر حصيلة رسمية.ستحصل موريتانيا على 20 بالمئة من حاجتها للقاح كورونا مجانا من منظمة الصحة العالمية وفق آلية "كوفاكس"، في فبراير أو مارس 2021.وبلغ إجمالي إصابات كورونا بها 13.118، منها 301 وفاة، و9.490 حالة تعاف.فلسطين أعلنت سعيها للحصول على لقاح كورونا، من أكثر من مصدر، واستبعدت وصولها قبل "عدة أشهر".وستحصل فلسطين على جرعات تكفي لتطعيم مليون شخص، من منظمة الصحة العالمية، بجانب اعتزامها شراء ما يكفي 50 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 5 ملايين.وبلغت إصابات كورونا في فلسطين 145.422، بينها 1.360 وفاة، و119.938 حالة تعاف.ولا تتوافر معلومات عن التطعيم ضد كورونا، وأي لقاحات سيتم استخدامها، في 5 دول عربية هي اليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر وسوريا.وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 80 مليونا، توفي منهم أكثر من مليون و754 ألفا، وتعافى ما يزيد على 56 مليونا و348 ألفا، وفق موقع "وورلدوميتر".