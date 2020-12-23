بعد الغاز تركيا تكتشف الذهب.. ما سر العام 2022؟!

أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء عن اكتشاف احتياطات من الذهب قدرتها بــ 6 مليار دولار. والاكتشاف ما يخدمالأجندة التركية التي ركزت كثيرا خلال السنوات الاخيرة على تنمية احتياطاتها من هذا المعدن. وكان البنك المركزي التركي تصدّر لسنتين "2019/2020" مشتريات الذهب في العالم، حيث تمكّنت تركيا سنة 2020 وبحجم احتياطات تقدر 567.9 طنا، وتعادل 44.8 بالمئة من إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي، تمكّنت من بناء أكبر احتياطي للذهب في تاريخها.من المفارقات أنّ الذهب الذي تمّ اكتشافه سيستخرج في غضون سنتين"2022"، تماما مثل الغاز الذي تمّ اكتشافه، ستنتهي إجراءات استخراجه أواخر 2022 ويتمّ توزيعه سنة 2023، وأعلنت تركيا أنّ محطّتها النوويّة الأولى ستكون جاهزة بحلول سنة 2022، وأعلنت أنّها ستنتج سنة 2022 سيارة كهربائيّة رياضيّة متعددة الأغراض(SUV) غير كلاسيكيّة هي الأولى في أوروبا، كما أعلنت عام 2022 موعدا لطرح السيّارة "TOGG" بالأسواق فيما أكّدت أنّ القمر الصناعي الأول بإمكانات تركيّة خالصة سينطلق للفضاء في سنة 2022، وكان أردوغان صرّح أنّ غواصة جديدة صناعة تركية ستدخل الخدمة كلّ عام اعتبارًا من 2022، كما تقرّر أن يتمّ افتتاح مركز اسطنبول المالي الذي سينافس مركز لندن ونيويورك سنة 2022، و العام 2022 هو موعد افتتاح جسر “جناق قلعة 1915” الذي يعتبر أطول جسر من نوعه في العالم.عمليّة رهان رهيبة على العام 2022 ككاسحة تقتحم بها تركيا سنة2023، والعام 2023 يعني قرنا من الزمن على معاهدة لوزان "24 جويلية 1923"، العام الذي ستنتهي فيه كلّ الاتفاقيّات المكبّلة، بعد أن فشلت أوروبا في تصعيد قيادة تركيّة تقبل بتجديد الاتفاقية المجحفة أو بعض بنودها.يذكر أنّ قناة سكاي نيوز الإماراتيّة أكّدت أنّ كارثة اقتصاديّة تنتظر تركيا في العام 2022.