وزير الصحة البريطاني: صعب جداً السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا

وكالات - أشار وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، إلى أن القيود الجديدة الأشد صرامة التي فُرضت في لندن وجنوب شرق إنجلترا قد تستمر لبعض الوقت، قائلاً إن من الصعب جداً السيطرة على السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في البلاد.
ولدى سؤاله في مقابلة مع «سكاي نيوز» عما إذا كان ينبغي لمن يعيشون تحت قيود المستوى الرابع الصارمة أن يتوقعوا استمرارها لبعض الوقت، قال هانكوك: «نحتاج حقاً للسيطرة على الوضع.. أمامنا طريق طويل للتعامل مع الأمر، وبالأساس علينا توزيع اللقاح لإبقاء الناس في أمان».
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن أمس السبت ، إلغاء احتفالات عيد الميلاد وإغلاق المتاجر في لندن وجنوب إنكلترا بداية من اليوم الأحد، بالتزامن مع انتشار "سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة التفشي".
وفي وقت سابق السبت، أعلن كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي، أن "طفرة جديدة من فيروس كورونا تم الكشف عنها في بلاده، وتنتشر بسرعة كبيرة"، مضيفا أن "السلطات الطبية البريطانية نبهت منظمة الصحة العالمية بسرعة تفشي الطفرة الجديدة وتواصل تحليل المعطيات الواردة لتحسين فهمها للواقع".
ولدى سؤاله في مقابلة مع «سكاي نيوز» عما إذا كان ينبغي لمن يعيشون تحت قيود المستوى الرابع الصارمة أن يتوقعوا استمرارها لبعض الوقت، قال هانكوك: «نحتاج حقاً للسيطرة على الوضع.. أمامنا طريق طويل للتعامل مع الأمر، وبالأساس علينا توزيع اللقاح لإبقاء الناس في أمان».
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن أمس السبت ، إلغاء احتفالات عيد الميلاد وإغلاق المتاجر في لندن وجنوب إنكلترا بداية من اليوم الأحد، بالتزامن مع انتشار "سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة التفشي".
وفي وقت سابق السبت، أعلن كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي، أن "طفرة جديدة من فيروس كورونا تم الكشف عنها في بلاده، وتنتشر بسرعة كبيرة"، مضيفا أن "السلطات الطبية البريطانية نبهت منظمة الصحة العالمية بسرعة تفشي الطفرة الجديدة وتواصل تحليل المعطيات الواردة لتحسين فهمها للواقع".
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