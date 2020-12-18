محسن مرزوق: لن نقبل بائتلاف الكرامة في الحوار الوطني إلّا إذا اعترف بالدستور وطرد العفّاس.. مستعدون للتنسيق مع عبير موسي!

*أهمّ ما جاء في حوار مرزوق

بغضّ النظر عن شروط الفاشل الخارج من اللعبة ضدّ الناجح الموجود في قلب اللعبة، فلا مرزوق يساوي الائتلاف أخلاقيّا ولا سياسيّا ولا سبيل للمقارنة بين من أعطاه الشعب 21 من مقاعد البرلمان وبين من اكتفى بأربعة مقاعد، بغضّ النظر عن ذلك فإنّ حوار مرزوق مع موزاييك قدّم رؤية واضحة عن نوايا الحزام الحداثوي الذي يتحرّك من خلاله رئيس مشروع تونس وينسّق مع الإعلام والأحزاب الشبيهة والمنظّمات المعروفة، نوايا تؤكّد أنّ المجموعة تعمل جاهدة على استغلال الرئيس في التجميع لمشروعها ومن ثمّ إقصائه من أي حوار، واتضحت رغبتهم في عدم منح فرصة جديدة للرئيس كي يمضي في مشروعه على حساب مشاريعهم، ومن خلال خطاب مرزوق تبيّن بالكاشف أنّ المعركة الكبرى مع سعيّد مؤجّلة إلى ما بعد التخلّص من النّهضة والائتلاف والبرلمان ونظام الحكم المختلط، ومن ثمّ تُفتح معركة أخرى يعتقدون أنّها ستكون خاطفة لأنّ الرئيس بلا أحزمة حزبيّة واجتماعيّة ونخبويّة وإعلاميّة، ثمّ إنّ درجة حداثة الرئيس غير كافية ولا تؤهّله إلى الدخول لناديهم، لذلك رأينا نبرة متزامنة بين أحزاب الانقلابات والإعلام والمنظّمات الموصولة بهم، نبرة تحاول تجنّب أي ردود هوويّة على الرئيس، بل حتى موقفه من الميراث تواصوا بتجاهله إلى حين، ولأنّهم ضحايا الغرور الأجوف يعتقدون أنّ الأولويّة للانتهاء من الحزب الاكبر في البلاد والائتلاف الأكثر سرعة في الانتشار وفي تنمية شعبيّته، ثمّ سيكون الرئيس لقمة سائغة سرعان ما يأتون عليه!!! ولأنّهم هكذا يفكّرون دائما فهم يخسرون دائما، ثمّ هم سيتآكلون دائما حتى يندثرون أبدا.*الحاجة الوحدة لكسبناها من الثورة هي الحريّة وهي حريّة بريّة كيما الزيتون البري، الّي تلقا فيه حنوشة وساعات يدخل تحتها حلوف، وحشيش طالع وهم..* الآن حان وقت القطع النهائي وقراءة الفاتحة على هذه الجمهوريّة الثانية، يلزم جمهوريّة جديدة تقوم على ثلاث أفكار التحرير والتثوير والتنوير.* أرجو إنّو رئيس الجمهوريّة يحطّ إيدو في إيد إتحاد الشغل ويدعو لهذا المؤتمر ولا يديره، يترك الإدارة متاعو للمنظّمات الوطنيّة.* وضعيتنا صعيبة نحن في نفس الوضعيّة قبل احتلال الحكم الفرنسي لبلادنا، بلاد مقسّمة قايمة على التناحر.*أنت "قيس سعيّد" تقول دائما حين تأتي اللحظة، هاني جاتك اللحظة كي جاك نورالدّين الطبوبي، كي معاك نورالدّين الطبوبي وبعض الكتل البرلمانيّة ميزان القوى تنجمّ تقلبوا لصالحك، واقبل مؤتمر وطني للحوار وامشِ على روحك خلّي إتحاد الشغل وإتحاد المرأة والمنظّمات يديروه.*رئيس الجمهوريّة ليس له الحقّ في الحديث عمن يحضر للحوار الوطني ومن لا يحضر، أنت شكون قالك باش تكون موجود في الحوار.. ننصحك لمصلحتك أنت ما تقودوش الحوار اخرج منو..*جماعة الكرامة كان يحبّو يشاركوا في الحوار الوطني يكتبوا يقولوا معترفين بمدنيّة الدولة وكلّ شيء جاء في الدستور معترفين بيه. ويطردوا العفّاس..*رئيس الجمهوريّة نادى لسفير فرانسافي الليل وقالوا إنّو موش فرحان بزيارة رئيس الحكومة لفرانسا، والطليان علّمهم بطريقة أو بأخرى إنّو موش فرحان بالزيارة المرتقبة للرئيس الحكومة ليطالية.. كتبتوا على صفحات الرئاسة هاي مشْيّت رئيس الحكومة فشلت وما جابت شيء... المشيشي أنت اقترحتو وبعد اقترحتو درت عليه"*إحنا مستعدين للتنسيق مع عبير موسي....