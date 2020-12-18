فرنسا: إصابة ماكرون بكورونا قد تكون خلال القمة الأوروبية

الأناضول -

وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، استبعد أن يكون ماكرون أصيب بالفيروس خلال مأدبة طعام أقيمت مساء الأربعاء في قصر الإليزيه

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، الخميس، إن إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا قد تكون حدثت أثناء قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي.وفي حديث لقناة "فرانس 5" المحلية، استبعد فيران أن يكون الفيروس انتقل إلى ماكرون خلال مأدبة طعام أقيمت مساء الأربعاء في قصر الإليزيه.وأعلن قصر الإليزيه، في وقت سابق اليوم، إصابة ماكرون بفيروس كورونا، مشيرا أنه سيعزل نفسه 7 أيام ويواصل أعماله عن بعد.وأضاف وزير الصحة أن ماكرون ربما أصيب بالفيروس خلال القمة الأوروبية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 10 و11 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.إلا أن موقع "ميديا بارت" الفرنسي، ذكر أن ماكرون أقام مأدبة طعام، مساء الأربعاء، في قصر الإليزيه، واجتمع مع رئيس الوزراء جان كاستكس، ورؤساء الكتل النيابية للأحزاب السياسية في البرلمان، في إشارة إلى احتمال إصابته خلال هذه المأدبة.وأوضح خبر الموقع الفرنسي، أن ماكرون انتهك قاعدة حظر التجمع لأكثر من 6 أفراد خلال مأدبة الطعام، التي أعلن عنها في 14 نوفمبر الماضي.