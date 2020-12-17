اصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا

فرانس 24 -

أثبت فحص كوفيد-19 أُجري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إصابته بفيروس كورونا الخميس، وسيخضع للعزل لمدة سبعة أيام، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه بعد التشخيص بناء على فحوص الكشف عن كوفيد-19 "أُجريت بعد ظهور أولى العوارض"، سيخضع رئيس الجمهورية "للعزل لمدة سبعة أيام" لكنه "سيواصل عمله وأنشطته عن بعد".وقالت متحدثة باسم الرئاسة الفرنسية لرويترز اليوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلغي كل رحلاته التي كانت مقررة سلفا بما في ذلك زيارته للبنان بعد تشخيص إصابته بكوفيد-19.كما أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية أن رئيس الحكومة جان كاستكس "يخضع للعزل" بعد مخالطته الرئيس ماكرون.فرانس24/ أ ف ب/ رويترز