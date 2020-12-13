   Majda Erroumi - الحنان  

الريال يوقف قطار جاره أتلتيكو في "ديربي مدريد"

@realmadridfra/twitter
Publié le Dimanche 13 Decembre 2020 - 06:01 قراءة: 0 د, 39 ث
أوقف الريال سلسلة نتائج جاره أتلتيكو الإيجابية عقب تغلبه عليه في ديربي العاصمة مدريد بهدفين دون رد، السبت، ضمن الجولة 13 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقدم الريال شوطا أول مميزا استحوذ في معظم فتراته على الكرة، واستطاع الوصول إلى مناطق الأتلتي في أكثر من مناسبة، حتى تمكن البرازيلي كاسيميرو من تسجيل أول هدف في الدقيقة 15 من رأسية مميزة.


ودخل أصحاب الأرض الشوط الثاني بضغط هجومي على أمل تعزيز تقدمهم بهدف ثان، الأمر الذي تحقق عند الدقيقة 64، من تسديدة قوية أطلقها المدافع داني كارفخال، ارتطمت بالقائم ثم بالحارس يان أوبلاك ودخلت المرمى.

بفوزه، أشعل ريال مدريد المنافسة على قمة الترتيب بعد أن رفع رصيده 23 نقطة، ملحقًا الهزيمة الأولى بجاره أتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم، لكن فريق المدرب دييغو سيميوني بقي في صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة.



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