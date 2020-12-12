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ترامب يزعم تحقيقه "فوزا كاسحا" في الانتخابات

Publié le Samedi 12 Decembre 2020 - 17:00 قراءة: 0 د, 45 ث
الأناضول - واشنطن -

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته قال عبر تويتر إنه حقق فوزا كاسحا حال احتساب الأصوات القانونية وحدها..



زعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، السبت، تحقيقه فوزا كاسحا في الانتخابات الرئاسية، حال احتساب الأصوات القانونية وحدها.

وقال في تغريدة على تويتر: "حققت فوزا كاسحا في الانتخابات، لكن تذكروا، أقول ذلك إذا تم احتساب الأصوات القانونية وحدها، دون احتساب كل الأصوات المزيفة والتزوير الذي وقع في كل مكان".

وفي وقت سابق السبت، انتقد ترامب عبر تويتر رفض المحكمة العليا دعوى لإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات، وقال: "لقد خذلتنا".

ورفضت المحكمة العليا، الجمعة، النظر في دعوى تقدمت بها سلطات تكساس لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، كما رفضت الادعاءات الأخرى ذات الصلة.

وفاز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب متجاوزًا العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتًا على الأقل.

ويواصل ترامب رفض الاعتراف بهزيمته أمام بايدن، ويؤكد أن الانتخابات "سرقت" منه.

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