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رئيس الحكومة يؤدي زيارة إلى كل من فرنسا وإيطاليا

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 19:30 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - يؤدي رئيس الحكومة هشام مشيشي بداية من يوم السبت 12 ديسمبر وإلى غاية يوم الاربعاء 16 ديسمبر 2020 زيارة إلى كل من فرنسا وإيطاليا وذلك بدعوة من الوزير الأول الفرنسي جان كاستكس ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي.

وسيكون رئيس الحكومة مرفوقا خلال هذه الزيارة بعدد من الوزراء ووفد من رجال الأعمال يتقدمهم رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.


ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة بعدد من كبار المسؤولين السياسيين الفرنسيين والإيطاليين إلى جانب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين.

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