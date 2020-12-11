بايدن يشيد بالموافقة الرسمية على استخدام لقاح "فايزر" ضد كورونا

الأناضول -

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن إن قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة رسميًا على طرح اللقاح الذي طورته شركتي "فايزر" و"بيونتك" ضد فيروس كورونا، هو نقطة ضوء وقت مظلم.وأضاف بايدن في بيان صاد عنه، الخميس "ممتنون للعلماء الذين طورا اللقاح وللخبراء الذي قيموا سلامته وفعاليته بشكل مستقل بعيدًا عن أية تأثيرات سياسية".وفي وقت سابق الخميس، أوصت لجنة الخبراء التابعة لإدارة الغذاء والدواء الفدرالية الأمريكية (FDA) بالموافقة على استخدام لقاح شركة "فايزر".واعتبر 17 عضوا في الهيئة التي تلعب دورا رئيسا في اعتماد اللقاحات ضد مختلف الأمراض، خلال تصويت جرى الخميس، أن محاسن اللقاح تتجاوز مساوئه، فيما صوت أربعة آخرون ضد استخدام اللقاح وامتنع آخر عن التصويت.ويمهد هذا التصويت طريقا لموافقة إدارة الغذاء والدواء على استخدام لقاح "فايزر" ضد الفيروس التاجي في نفس اليوم، لينطلق توزيع اللقاح الجمعة.وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت بيانا في 8 ديسمبر / كانون الأول الجاري، أكدت فيه "سلامة وفعالية" لقاح "فايزر- بيونتيك"، وأن فعاليته وصلت 95 بالمئة.واقترب عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة من 297 ألفا، بعد تسجيل 3374 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 296 ألفا و885.وحسب أحدث معطيات موقع "وورلدومتر" الخاص برصد إحصاءات الفيروس، الخميس، تم تشخيص 238 ألفا و332 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 مليونا و833 ألفا و752.كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 9 ملايين و233 ألفا، في حين تجاوز إجمالي فحوصات الكشف عن كورونا 213 مليونا و172.وتأتي كاليفورنيا في مقدمة الولايات الأمريكية في عدد المصابين، بأكثر من مليون و454 ألف إصابة، تليها تكساس بنحو مليون و396 ألفا، ثم فلوريدا بأكثر من مليون و83 ألفا.وتتصدر الولايات المتحدة الترتيب العالمي من حيث أعداد الوفيات، والإصابات، تليها الهند في المركز الثاني بـ9 ملايين و775 ألف إصابة، ثم البرازيل بـ6 ملايين و730 ألف إصابة.وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 70 مليونا و711 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و588 ألفا، وتعافى ما يزيد على 49 مليونا و148 ألفا، وفق موقع "وورلدوميتر"