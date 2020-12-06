باكستان.. أسطوانات الأكسجين تأخرت فمات مرضى كورونا

الأناضول -

فرهاد خان المتحدث باسم مستشفى "خيبر" التعليمي في ولاية "خيبر بختونخوا" قال إن المستشفى يتم تزويده بأسطوانات الأكسجين من مدينة "راولبندي" التي تبعد 200 كيلومتر..

توفي 7 مرضى بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الباكستانية، إثر تأخر وصول أسطوانات الأكسجين في الوقت المناسب.وأفاد فرهاد خان المتحدث باسم مستشفى "خيبر" التعليمي في ولاية "خيبر بختونخوا" في تصريح، الأحد، أن المستشفى يتم تزويده بأسطوانات الأكسجين من مدينة "راولبندي" التي تبعد 200 كيلومتر.وأضاف أن الأسطوانات لم تصل في موعدها، ما تسبب في موت 7 مرضى كانت حالتهم الصحية حرجة للغاية.بدوره، أكد "تيمور جاغرا" وزير الصحة في الولاية بتغريدة عبر "تويتر": "التحقيقات متواصلة حول الحادث".ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في باكستان، 416 ألفا و499، بينها 8361 وفاة، و355 ألفا و012 حالة تعاف.