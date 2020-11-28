منظمة التعاون الإسلامي تنتخب التشادي حسين إبراهيم طه أمينا عاما خلفا للسعودي يوسف العثيمين

وكالات -

انتخب حسين إبراهيم طه ، وزير خارجية تشاد السابق، بالتوافق أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي، ليكون الأمين العام الـ12 للمنظمة.ويخلف طه، الأمين العام الحالي السعودي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الذي يشغل هذا المنصب منذ 17 نوفمبر 2016.ومنظمة التعاون الإسلامي تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها57 دولة موزعة على أربع قارات.وتُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.ويتولى طه هذا المنصب متسلحا بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث سبق أن عمل سفيرا لبلاده في تايوان وفرنسا.