تونس.. مدرسة المعارف التركية تكرم طلابها المتفوقين

الأناضول -

تونس/مروى الساحلي - نظمت مدرسة "المعارف الدولية التركية" في تونس، الخميس، حفل تكريم لطلابها المتفوقين في اختبار المرحلة الثانوية، الذي أجرته مدرسة كامبريدج الدولية.وحسب مراسل الأناضول، تم تكريم 16 طالبا متفوقا خلال الحفل، يدرسون بالمرحلة الثانوية الأولى (قبل سنة من مرحلة البكالوريا)، نجحوا في اختبار كانوا قد أجروه في جوان الماضي.وخلال حفل التكريم، تم تنظيم ورشات فنية وموسيقية ومسرحية قدمها مجموعة من الطلاب، كما تم توزيع شهادات موقعة من مدرسة كامبريدج الإنجليزية على المتفوقين.وخلال الحفل، عبر السفير التركي لدى تونس علي أونانير، عن "فخره بمجهودات طلاب مدرسة معارف، الذين تألقوا وتميزوا بفضل المستوى الجيد للأساتذة والإطار التعليمي".وأثنى أونانير، على "مسؤولي المدرسة في تعليم الأطفال في ظروف متميزة"، معتبرا أن المدرسة "من أحسن المدارس من حيث المستوى العلمي والتأطيري للطلاب".من جهتها، قالت رئيسة الأساتذة في مدرسة معارف مريم الصالحي، إن "المكرمين هم أول دفعة من الطلاب، التي نجحت في الاختبار التابع لبرنامج كامبريدج الإنجليزي".وأضافت الصالحي، للأناضول، أنه "رغم ظروف كورونا، إلا أن نسبة نجاح الطلاب في هذا الاختبار تبلغ 93.8%، وهو نجاح باهر".أما مدير مدرسة "المعارف" حلمي دولميز، فقال إن "هذا التكريم هو تتويج لمجهودات مدرسته، التي تدرس أكثر من 200 طالب".وأوضح دولميز، للأناضول، أن "المدرسة تدرس عديد اللغات، بينها العربية والتركية والفرنسية والإنجليزية، لتجعل الطلاب منفتحين على عديد الثقافات".وتابع: "هذه المدرسة معتمدة من قبل مدرسة كامبريدج الدولية، وتمكن الطلاب من الالتحاق بأحسن وأجود جامعات العالم".وتتبع المدرسة إلى "وقف المعارف التركي"، الذي يعمل على نشر القيم الإنسانية، من خلال 270 مدرسة، تنتشر في 35 دولة، ويرتادها نحو 30 ألف طالب وطالبة.