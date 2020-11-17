فرانس 24 -

رحب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الإثنين بـ"الأنباء المشجعة" على صعيد التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء كوفيد-19، لكنه أكد وجوب "عدم التراخي".وأشار غيبريسوس في مؤتمر صحفي إلى "أنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل أنظمة الجسم. إن الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار".تصريح مدير منظمة الصحة أتى بعد إعلان شركة "موديرنا" الأمريكية الإثنين عن لقاحها التجريبي ضد كوفيد-19 أظهر فعاليته بنسبة 94,5 في المئة، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.وأشار الرئيس التنفيذي لـ"موديرنا" ستيفان بانسيل إلى "أنها لحظة حاسمة في تطوير لقاحنا ضد كوفيد-19". وأضاف "أعطانا هذا التحليل المرحلي الإيجابي للمرحلة الثالثة من تجربتنا المؤشرات السريرية الأولى بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك المرض الشديد".من جهتها، أعلنت كل من شركة "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية الأسبوع الفائت أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حالياً، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.فرانس24/ أ ف ب