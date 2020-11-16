   Warda - على عيني  

وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم

Publié le Lundi 16 Novembre 2020 - 07:15 قراءة: 0 د, 27 ث
الأناضول - توفي الاثنين وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما.

وقالت وكالة أنباء النظام سانا "إن وزارة الخارجية و المغتربين تنعي وفاة وزير الخارجية وليد المعلم".


ولم تذكر سانا أي تفاصيل عن سبب وفاة المعلم في خبرها.

والمعلم من مواليد دمشق عام 1941، والتحق بوزارة الخارجية السورية في العام 1964، وعمل في عدد من البعثات الدبلوماسية.

في عام 1990 عُين سفيراً لدى الولايات المتحدة وذلك لغاية 1999، و عين في مطلع العام 2000 معاوناً لوزير الخارجية.

وعُين وزيراً للخارجية بتاريخ 11 شباط/فبراير 2006، حيث بقي في منصبه حتى وفاته.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215122



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 16 نوفمبر 2020 | 30 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:11 14:49 12:11 06:59 05:29
17°
 24° % 67 :الرطــوبة
تونــس 17°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
24°-1720°-1620°-1719°-1619°-16
  • Avoirs en devises
    21862,0

  • (13 nov)
  • Jours d'importation
    151
  •              1 € = 3,24510 DT        1$ =2,75263 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 nov)   1290,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة