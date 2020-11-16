وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم

الأناضول -

توفي الاثنين وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما.وقالت وكالة أنباء النظام سانا "إن وزارة الخارجية و المغتربين تنعي وفاة وزير الخارجية وليد المعلم".ولم تذكر سانا أي تفاصيل عن سبب وفاة المعلم في خبرها.والمعلم من مواليد دمشق عام 1941، والتحق بوزارة الخارجية السورية في العام 1964، وعمل في عدد من البعثات الدبلوماسية.في عام 1990 عُين سفيراً لدى الولايات المتحدة وذلك لغاية 1999، و عين في مطلع العام 2000 معاوناً لوزير الخارجية.وعُين وزيراً للخارجية بتاريخ 11 شباط/فبراير 2006، حيث بقي في منصبه حتى وفاته.