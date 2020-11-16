بلجيكا تهزم إنجلترا بثنائية في دوري أمم أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثانية

الأناضول -

تغلب منتخب بلجيكا على ضيفه منتخب إنجلترا بهدفين نظيفين، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.قدم المنتخب البلجيكي شوط أول مميز، تمكن خلاله من تسجيل هدفين، حمل الأول منها توقيع لاعب الوسط يوري تلمسان في الدقيقة 10، في حين جاء الهدف الثاني عن طريق المهاجم دريس ميرتينز عند الدقيقة 24.ودخل المنتخب الإنجليزي الشوط الثاني مهاجما، على أمل العودة لأجواء المباراة، لكن محاولات عناصره لم ترتق للخطورة المطلوبة، في وقت كان أصحاب الأرض قريبين فيه من تعزيز تقدمهم لولا افتقاد المهاجمين للحسم أمام المرمى.ولحساب نفس المجموعة، خطف منتخب الدنمارك فوزا متأخرا على حساب ضيفه منتخب أيسلندا بهدفين لهدف.وبهذا، عزز المنتخب البلجيكي صدارته للمجموعة برصيد 12 نقطة، ثم يأتي الدنماركي بـ 10 نقاط، والإنجليزي ثالثا بـ7 نقاط، وأخيرا منتخب أيسلندا بدون نقاط.