   Farid - بنادي عليك  

ترامب: تصديق حاكم جورجيا على النتائج يجعل مراجعتها "مستحيلة"

Publié le Samedi 14 Novembre 2020 - 17:56 قراءة: 0 د, 45 ث
الأناضول - واشنطن -


قال "كانوا يعلمون أنهم سوف يغشون (..) يجب فضح التوقيعات الحقيقية!"



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن تصديق حاكم ولاية جورجيا على نتائج الانتخابات، يجعل من المستحيل مراجعتها.

وأضاف ترامب، عبر تويتر، أن "مرسوم الموافقة الموقع من قبل وزير خارجية (ولاية) جورجيا بموافقة الحاكم، يجعل من المستحيل التحقق من التوقيعات ومطابقتها على بطاقات الاقتراع والمغلفات، وما إلى ذلك".

وتابع: "كانوا يعلمون أنهم سوف يغشون (..) يجب فضح التوقيعات الحقيقية!".



والجمعة، عزز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، انتصاره في الانتخابات بفوزه بولاية جورجيا، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306، إذ إن للولاية 16 صوتا.

ويقف الرئيس ترامب الآن عند 232 صوتا بالمجمع الانتخابي (الهدف هو الوصول إلى 270 صوتا للفوز بسباق الرئاسة) بعد أن قلب بايدن 5 ولايات عرفت بتأييدها للجمهوريين والحزب الجمهوري خلال سباقات الرئاسة الأمريكية، هي كل من أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميشيغان بالإضافة إلى ويسكنسن.​​​​​​​


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215055



En continu

Toutes les news

السبت 14 نوفمبر 2020 | 28 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:12 14:50 12:11 06:57 05:27
22°
 25° % 37 :الرطــوبة
تونــس 17°
4.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-1724°-1724°-1721°-1621°-16
  • Avoirs en devises
    21862,0

  • (13 nov)
  • Jours d'importation
    151
  •              1 € = 3,24510 DT        1$ =2,75263 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 nov)   1290,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة