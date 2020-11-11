السعودية: تدمير زورقين "مفخخين" كانا يستهدفان جنوب البحر الأحمر

الأناضول -

الرياض - أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، مساء الأربعاء، "تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقهما الحوثيون في محاولة للقيام بعمل إرهابي جنوب البحر الأحمر".وقال التحالف في بيان ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن قواته البحرية رصدت مساء الأربعاء "محاولة للمليشيا الحوثية للقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر".وأوضح أن العمل يتمثل في "استخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة (غربي اليمن)".وأضاف: "تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، دون مزيد من التفاصيل.وقال البيان إن "المليشيا الحوثية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، ونشر الألغام البحرية عشوائيا".واعتبر ذلك "انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة".ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين بشأن تلك الاتهامات.وفي 13 ديسمبر/ كانون أول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا، وفك حصار مدينة تعز (جنوب غرب).وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وخصوصا فيما يتعلق بانسحاب الحوثيين من موانئ الحديدية الثلاثة وإطلاق شامل للأسرى والمحتجزين لدى الطرفين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.