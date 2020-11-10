في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة،... الجزائر تسجل 753 إصابة بكورونا

الأناضول -

سجلت الجزائر، الثلاثاء، 753 إصابة بفيروس كورونا، تمثل أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.وأفادت وزارة الصحة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، بتسجيل 15 وفاة جراء الفيروس، إضافة إلى تعافي 301 مريض.وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 63.446، منها 2077 وفاة، و42.626 حالة شفاء.وسبق أن سجلت البلاد، نهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلى معدل يومي بكورونا بلغ 675 إصابة‎.وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 51 مليونا و514 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و273 ألفا، وتعافى ما يزيد على 36 مليونا و257 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".