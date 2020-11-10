وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الأناضول -

رام الله - أعلنت مصادر فلسطينية، أن القيادي الفلسطيني البارز صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، قد توفي الثلاثاء، في مشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا".وجاءت وفاة عريقات، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا في الثامن من الشهر الماضي.وسبق إصابة القيادي الفلسطيني، بـ"كورونا"، تعرضه لمرض نادر، استدعى زراعة رئتين له، في عملية أجريت بالولايات المتحدة، عام 2017.