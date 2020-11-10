   Saba7 - دبكة  

وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 10:22 قراءة: 0 د, 18 ث
الأناضول - رام الله - أعلنت مصادر فلسطينية، أن القيادي الفلسطيني البارز صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، قد توفي الثلاثاء، في مشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا".

وجاءت وفاة عريقات، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا في الثامن من الشهر الماضي.


وسبق إصابة القيادي الفلسطيني، بـ"كورونا"، تعرضه لمرض نادر، استدعى زراعة رئتين له، في عملية أجريت بالولايات المتحدة، عام 2017.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 214749

Sarramba  (France)  |Mardi 10 Novembre 2020 à 11h 35m |           
كل واحد يموت بفعله... و ان لله وان الى ربنا راجعون

IndependentMen  ()  |Mardi 10 Novembre 2020 à 11h 27m |           
شاهد الرابط التالي : "في حياة بعد الموت".. هذا ما قاله صائب عريقات عن "وفاته" لـ3 دقائق و20 ثانية
https://www.youtube.com/watch?v=ypJsODzzx5w

Amir1  (Tunisia)  |Mardi 10 Novembre 2020 à 10h 27m |           
إنا لله وإنا إليه راجعون



En continu

Toutes les news

عيد الشجرة

الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 | 24 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:53 12:10 06:53 05:24
24°
 24° % 41 :الرطــوبة
تونــس 17°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
24°-1723°-1724°-1725°-1724°-17
  • Avoirs en devises
    21275,8

  • (9 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,24714 DT        1$ =2,75217 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 nov)   1502,9 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة