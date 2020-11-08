أذربيجان تحرر مدينة شوشة الاستراتيجية من الاحتلال الأرميني

الأناضول -

الرئيس علييف:



- سيرفع الأذان في شوشة مجددا بعد 28 عاما

- تحرير شوشة سيبقى يوما تاريخيا في سجل الجمهورية الأذربيجانية

- انتقمنا لشهدائنا في ميدان القتال، ودماء ضحايا خوجالي لم تذهب سدى

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، تحرير مدينة شوشة الاستراتيجية من الاحتلال الأرميني.وقال علييف في خطاب للشعب الأذربيجاني، إن "الأذان سيرفع في مدينة شوشة مجددا بعد منعه 28 عاما".وأوضح أن تحرير مدينة شوشة من الاحتلال الأرميني سيبقى يوما تاريخيا في سجل الجمهورية الأذربيجانية.وتابع قائلا: "لمدينة شوشة مكانة خاصة في تاريخ أذربيجان، شوشة زينة منطقة القوقاز بالكامل وليس أذربيجان وحدها".وأكد علييف أن الجيش الأذربيجاني يواصل مسيرة الانتصارات (في قره باغ)، وماض حتى النهاية إذا لم تستجب أرمينيا لمطالب بلاده.ولفت إلى أن 3 عقود من المفاوضات مع الجانب الأرميني من أجل استعادة الأراضي الأذربيجانية المحتلة لم تأت بنتيجة، مشددا أن البلاد سطرت الانتصارات بدماء شهدائها في ميدان المعركة.وبيّن أن أذربيجان سعت طوال هذه العقود إلى تمتين بنيتها الاقتصادية وتقوية جيشها، وأثبتت دبلوماسيا أن قره باغ أرض أذربيجانية منذ الأزل.ونوّه بتحرير مدينة شوشة، مضيفا "انتقمنا لشهدائنا في ميدان القتال، ودماء ضحايا خوجالي لم تذهب سدى".وفي 26 فبراير/ شباط 1992، ارتكبت وحدات من الجيش الأرميني، مجزرة في منطقة خوجالي بإقليم "قره باغ"، الذي تحتله أرمينيا منذ ذلك الحين.وراح ضحية المجزرة نحو 613 مدنيا، منهم 106 نساء و83 طفلا، و70 مسنا، فيما أصيب 487 بجروح بالغة، فضلا عن أسر ألف و275 رهينة، واختفاء 150.وردا على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 5 مدن (بما فيها شوشة) و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.