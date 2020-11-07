"تويتر" يعتبر تغريدات "الرئيس المنتخب بايدن" سابقة لأوانها

الأناضول -

ووضع تويتر تلك التغريدات إشارة تقول إن "الفرز لم ينته بعد"

اعتبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، تغريدات تشير إلى جو بايدن على أنه "الرئيس المنتخب" سابقة لأوانها، مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية وسط تقدم المرشح الديمقراطي على منافسه الجمهوري، دونالد ترامب.ووضع "تويتر" على التغريدات التي تشير إلى نائب الرئيس السابق بلقب "الرئيس المنتخب" ونائبته المرشحة كامالا هاريس على أنها "نائبة الرئيس المنتخب" إشارة تقول إن "الفرز لم ينته بعد".وقال الموقع، في بيان، "مع استمرار فرز الأصوات في أنحاء البلاد، تواصل فرقنا اتخاذ إجراءات بشأن التغريدات التي تعلن الفوز قبل الأوان أو تحتوي على معلومات مضللة حول الانتخابات بشكل عام"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.وأضاف: "هذا يتماشى مع سياسة النزاهة المدنية لدينا وتوجيهاتنا الأخيرة حول المس بنتائج الانتخابات".ويمكن قراءة الرسالة التالية "لم تعلن المصادر الرسمية على الأرجح نهاية السباق عند نشرها على تويتر"، أسفل تغريدة نشرها المؤسس المشارك للتحالف الديمقراطي سكوت دوركين، واستخدم فيها اللقبين للإشارة إلى بايدن وهاريس.ويحيل الإشعار إلى رابط يقود إلى آخر الأنباء حول الانتخابات.ويخوض ترامب، سباق الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي بايدن، فيما بدأ الأول بالتشكيك في نزاهة الانتخابات قبل انتهاء الفرز وتوجيه اتهامات بالتزوير.ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء، معلقة، بانتظار النتائج في بعض الولايات التي يتواصل فيها فرز الأصوات وسط منافسة محتدمة لا تسمح بالتكهن بالفائز.وبحسب النتائج المعلنة حتى الآن، حصل بايدن على 264 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على 214.