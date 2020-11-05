التحالف يدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الأناضول -

أعلن التحالف العربي، مساء الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن التحالف الذي تقوده الرياض، نشرته وسائل إعلام سعودية.وأوضح التحالف أن قواته "اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية"، دون تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر عن الجماعة تعليق فوري إزاء ذلك.وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، ضد الحوثيين المدعومين من إيران.