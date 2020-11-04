في أعلى حصيلة يومية.. الأردن يسجل 62 وفاة بكورونا

الأناضول -

سجل الأردن، الأربعاء، 62 وفاة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.جاء ذلك وفق بيان لوزارة الصحة الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.ورصدت المملكة، حسب البيان ذاته، 4.658 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 91.234، بينها 1.029 وفاة، و8.769 حالة تعاف.ويشهد الأردن منذ أوائل أغسطس/ آب الماضي، انتكاسة وبائية سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 48 مليونا و71 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و223 ألفا، وتعافى ما يزيد على 34 مليونا و493 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".