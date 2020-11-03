كورونا.. 54 وفاة بالأردن و2 في البحرين

الأناضول -

أعلن الأردن، الثلاثاء، تسجيل 54 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما رصدت البحرين حالتين.وأفادت وزارة الصحة الأردنية بتسجيل 54 وفاة و4.833 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 135 مريضا.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 86.576، منها 967 وفاة، و8.574 حالة تعاف.وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين و209 إصابات بكورونا، فضلا عن تعافي 321 مريضا.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 82.133، منها 324 وفاة، و79.318 حالة شفاء.وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 47 مليونا و558 ألفا، توفي منهم مليون و214 ألفا و640، وتعافى ما يزيد على 34 مليونا و170 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".