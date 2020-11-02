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وزير الداخلية الفرنسي يتجه إلى تونس والجزائر لبحث المسائل الأمنية

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 16:04 قراءة: 1 د, 40 ث
فرانس 24 - أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الاثنين أنه سيتوجّه إلى تونس والجزائر "في نهاية الأسبوع" لتناول مسألة مكافحة الإرهاب وطرد الأجانب "المتطرّفين".

وكان قصر الإليزيه الأحد قد أفاد أن "الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من وزير الداخلية التوجه إلى تونس هذا الأسبوع للقاء نظيره" لبحث مكافحة الإرهاب، بعد الاعتداء الذي وقع الخميس في نيس بجنوب فرنسا ويتهم بتنفيذه تونسي عمره 21 عاما.


وتابع دارمانان في حديث قناة "بي إف إم تي في": "سأذهب في نهاية الأسبوع". مضيفا أن "التحدث مع نظيريّ من وزارة الداخلية ومع أجهزة الاستخبارات وتبادل وجهات النظر من أجل الحصول على مزيد من المعلومات". وأوضح دارمانان "لقد طردنا 16 شخصا يُشتبه في أنهم متطرفون" منذ شهر.

وأكد أنه "طلب من المحافظين وضع جميع الأجانب غير النظاميين الذي يُشتبه في أنهم متطرفون في مراكز الاعتقال الإدارية".

ولفت إلى أن "رئيس الجمهورية تحدث مع نظيريه لنتمكن من التوافق على إعادة عدد معين من الأشخاص يحملون جنسية هاتين الدولتين ويُشتبه في أنهم متطرفون في بلدنا".

من جهة أخرى، تحدث وزير الداخلية الفرنسي عن زيارة إلى روسيا "في الأيام المقبلة" للتباحث بشأن هذه المسائل.

مكالمة بين ماكرون وسعيد

وأعلنت الرئاسية الفرنسية عن مكالمة هاتفية جرت السبت بين ماكرون والرئيس التونسي قيس سعيّد الذي "أعرب عن تضامنه مع فرنسا بعد الأعمال الإرهابية".

كما أوضح الإليزيه أن الرئيسين "اتفقا على تعزيز التعاون على صعيد مكافحة الإرهاب" مضيفا أنهما "بحثا المسألة الحساسة المتعلقة بعودة التونسيين الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية، وفي طليعتهم المدرجون على القائمة الأمنية" لأجهزة الاستخبارات.

وأكدت الرئاسة التونسية مساء السبت أن ماكرون وسعيّد بحثا "موضوع الهجرة غير النظامية والحلول التي يجب التوصل إليها معا لمعالجة هذه الظاهرة التي تتفاقم بين الحين والحين بهدف تحقيق أغراض سياسية".

ويشتبه بأن منفذ الاعتداء بالسلاح الأبيض الذي أوقع ثلاثة قتلى في كاتدرائية السيدة العذراء في نيس هو تونسي يدعى إبراهيم العيساوي يبلغ من العمر 21 عاما، وصل بطريقة غير شرعية إلى أوروبا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في 20 سبتمبر/أيلول، ووصل إلى نيس قبل الاعتداء بـ24 إلى 48 ساعة.

ودعا رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي السبت وزيري الداخلية والعدل في حكومته إلى التعاون "التام" مع السلطات الفرنسية في التحقيق.


فرانس24/ أ ف ب

Commentaires


12 de 12 commentaires pour l'article 214249

LEDOYEN  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 17h 25m |           
La droite pure et dure, il dit être dérangé par les produits Halal et le couscous......cela résume tout. Point barre._

Mandhouj  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 17h 03m |           
وزير الداخلية التونسي ، رجل نظيف العرض، نظيف اليدين، وطني ، ليس له أن يستقبل انسان في حقه قضايا جنسية في المحاكم ... ليتناقش في حياة الناس معه ... ثم وزير الداخلية الفرنسي لم تستدعيه الحكومة التونسية ... خلال مقابلة هاتفية بين قيس سعيد و صديقه ماكرون متع البوس ، قرر هذا ... كمواطن الضفتين ... انصح رئيس الحكومة السيد المشيشي أن لا يعطي أي تعليمات لوزير الداخلية فيما يخص استقبال وزير الداخلية الفرنسي. و السيد المشيشي أن يقابل قيس سعيد و يقول له
ابقى في مكانك . و عليه اللجوء لمجلس نواب الشعب و نقاش هذه الحالة المحرجة التي تمس من عمل الحكومة .. لأنها املاء على الحكومة لاستقبال ضيف له مشاكل مع شعبه . و يجب إذا نزل وزير الداخلية الفرنسي في تونس، اخذه مباشرة لقصر قرطاج .. و قيس سعيد يدبر راسو معه ..

ثم الحكومة التونسية يجب أن تكاتب الحكومة الفرنسية فيما يخص تصريحات الوزير الأول، الذي صرح بانه لا يجب الاعتذار عن الفترة الإستعمارية.

فرنسا مع الأسف داخلة في حيط سميك .. و تونس يجب أن لا تساعدها لتذهب لفترة فاشية جديدة. تونس قاومت مع فرنسا الفاشية و النازية .. و ليس اليوم مع وجود رئيس لا يفقه في السياسة، كقيس سعيد، أن تساهم تونس في دفع فرنسا للفاشية ضد ، الأمة الفرنسية نفسها. و ال7 ملايين مسلمين في فرنسا هم من الأمة الفرنسية .. و ليس جالية املوحة و يتيمة ...

رجاء سيدي هشام المشيشي و سيدي وزير الداخلية التونسي، لا تستقبلوا وزير الداخلية الفرنسي في هذه الزيارة و القضايا التي يريد فرضها أو حتى مناقشتها .. المجتمع الفرنسي ليس في خطر من المسلمين . فكلنا ضد الارهاب الديني و غيره. و شكرا.

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 16h 30m |           
لا مرحبا به، الافضل ان تكن يومها مسيرة ضد زيارته وما صرح به من كراهية ضد الاسلام والمسلمين.

Oceanus  ()  |Lundi 02 Novembre 2020 à 15h 59m |           
S ils veulent chasser des milliers de tunisiens pour etre radicalistes on comprend que c est leur droit et il est de notre droit de boycotter les produits francais.

Fessi425  ()  |Lundi 02 Novembre 2020 à 15h 57m |           
و أما المقاطعة فلن تتوقف و نواصل

Fessi425  ()  |Lundi 02 Novembre 2020 à 15h 51m |           
هذا العفن و القذر و النجس مبعوث من رئيسه المجرم الإرهابي رئيس فرنسا ماكرون أتى ليثبت أقدامه السوداء في سرقة و نهك أملاك و أرزاق و جهد أبناء هذا البلد بالتعاون من الخونة و المرتزقة الذين يعيشون بيننا و يحكمون و مسؤولون من جلدتنا و يتكلمون لغتنا و أما المقاطعة فلن تتوقه و نواصل

Mandhouj  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 15h 43m |           
زيارة وزير الداخلية الفرنسي لتونس تأتي عقب المكالمة الهاتفية التي اجراها سيادة الرئيس قيس سعيد مع فضيلة الشيخ إيمانوال ماكرون ...

يجب أن نفهم و دون استبلاه للشعوب، أن الحرب على الارهاب لا يمكن لأي دولة أن تربحها لوحدها. و أن التنسيق الأمني المخابراتي يجب أن يكون على أعلى درجة ... و لا دخل للقضايا الخلافية الأخرى بين الدول. هذه الدرجة من الوعي لم ترتقي لها الحكومات. و الآن نرى ماذا نعاني .. من جرائم ارهابية، من خطابات تشنج سياسي تقسم المجتمع، من ظواهر يمينية متطرفة ترتقي للفاشية ...

ما هي التفاهمات الجديدة بين قيس سعيد و ماكرون ؟ أن تقبل تونس بسهولة الغير مرغوب فيهم في فرنسا ... سؤال: هذا يمر عبر قانون برلماني أم مجرد إجراء حكومي ؟

و غدا قيس سعيد سيبعث الغير مرغوب فيهم في تونس و فرنسا تسهل اجراءات استقبالهم.. بمعنى الناس ، المواطن التونسي إلي يعارض فرنسا، في تونس يصبح غير مرغوب فيه لأنه يحرج فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد ؟؟؟

كفى استبلاه للمواطنين .. و على الأحرار في الدولتين أن يقفوا للكرامة . للانسان للمواطن حيث كان ..

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 15h 27m |           
@ Afarit
الا تعلم ان "300 فرنسي قتلوا تحت الإرهاب الإسلامي" وزنهم اكثر من مليون شهيد في الجزائر وحدها
وذلك في عقول البيوعة التافهين اعداء الامة والدين

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 15h 21m |           
باب نات - أكدت الأحد 1 نوفمبر، صحيفة Le parisien ان رئيس الجمهورية قيس سعيد تعهّد للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتسهيل الترحيل القسري لتونسيين من فرنسا.
وأوضحت الصحيفة ان الرئيس قيس سعيد ... التزم بتسهيل منح التراخيص القنصلية للمهاجرين المعنيين مشيرة الي ان هذه التصاريح ضرورية للقيام بعملية الترحيل.
وبيّنت الصحيفة الفرنسية أن هذه المسألة ستكون محور زيارة وزير الداخلية الفرنسية الي تونس نهاية الأسبوع الجاري والتي سيلتقي خلالها نظيره التونسي.

LEDOYEN  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 15h 01m |           
Le terrorisme n'a ni nationalité ni réligion, la preuve la majorité des victimes du terrorisme sont des musulmans, alors il est vain de coller le mot "terrorisme " à l'islam. Point barre

Slimene  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 12h 16m |           
@ Afarit لوح عليك من المزايدات.300 فرنسي قتلوا تحت الإرهاب الإسلامي.لو كان الفرنسيس يقوموا بنفس الإرهاب طو العرب كلهم يهربوا ويوليو في خطر في فرنسا.

Afarit  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 11h 51m |           
المشتبه فيه
اثبتوا أنه هو من قام بالجريمة
وعلى فرض أنه قام بها. هل يجيز ذلك الاعتداء على مقدسات مليار ونصف من المسلمين؟
لم صمتت فرنسا على الذي طعن جزائرتين عند برج إيفل؟
مؤكد أنه مختل عقليا عند فرنسا ما لم يكن مسلما



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