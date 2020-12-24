وفيات كورونا.. 9 بالجزائر و2 في الكويت

الأناضول -

أعلنت الجزائر، الخميس، تسجيل 9 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما رصدت الكويت حالتين.وأفادت وزارة الصحة الجزائرية بتسجيل 9 وفيات و458 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 376 مريضا.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 97.007، منه 2.705 وفيات، و64.777 حالة تعاف.وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين و244 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 304 مرضى.وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 149.017، منه 926 وفاة، و144.898 حالة شفاء.وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 79 مليونا و325 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و742 ألفا، وتعافى ما يزيد على 55 مليونا و874 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".