قوات'الوفاق' تصد هجوما لمليشيات حفتر وتقتل 20 مسلحا

Vendredi 13 Mars 2020
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الأناضول -
في محوري الرملة وعين زارة جنوبي طرابلس، بحسب تصريحين منفصلين للمتحدث باسم عملية بركان الغضب مصطفى المجعي، والناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو
أعلنت قوات الحكومة الليبية، الجمعة، تصديها لهجوم عنيف شنته مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقتلها 20 مسلحا على الأقل في محوري الرملة وعين زارة، جنوبي طرابلس.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.
وقال المجعي، إن "محورالرملة بطرابلس شهد اشتباكات عنيفة، بعدما قامت مليشيات حفتر بالهجوم، وتمكنت قواتنا من صدها واسترجاع جميع التمركزات التي فقدناها".
من جانبه، قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، إن قواتهم تمكنت من تدمير 4 آليات مسلحة، وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا من المرتزقة، في محوري الرملة وعين زارة، جنوبي طرابلس.
وأضاف قنونو، في إيجاز صحفي لبركان الغضب، أن قواتهم تمكنت من القبض على أحد أفراد ميليشيات حفتر، في محور الرملة.
وفي سياق متصل، أفاد المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مليشيات حفتر، استهدفت، الجمعة، مدرسة "خليفة الحجاجي" ببلدية سوق الجمعة، شرقي طرابلس، بصواريخ غراد، دون الحديث عن وقوع خسائر بشرية.
وتتواصل انتهاكات حفتر، لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية ـ روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.
الأناضول -
في محوري الرملة وعين زارة جنوبي طرابلس، بحسب تصريحين منفصلين للمتحدث باسم عملية بركان الغضب مصطفى المجعي، والناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو
أعلنت قوات الحكومة الليبية، الجمعة، تصديها لهجوم عنيف شنته مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقتلها 20 مسلحا على الأقل في محوري الرملة وعين زارة، جنوبي طرابلس.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.
وقال المجعي، إن "محورالرملة بطرابلس شهد اشتباكات عنيفة، بعدما قامت مليشيات حفتر بالهجوم، وتمكنت قواتنا من صدها واسترجاع جميع التمركزات التي فقدناها".
من جانبه، قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، إن قواتهم تمكنت من تدمير 4 آليات مسلحة، وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا من المرتزقة، في محوري الرملة وعين زارة، جنوبي طرابلس.
وأضاف قنونو، في إيجاز صحفي لبركان الغضب، أن قواتهم تمكنت من القبض على أحد أفراد ميليشيات حفتر، في محور الرملة.
وفي سياق متصل، أفاد المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مليشيات حفتر، استهدفت، الجمعة، مدرسة "خليفة الحجاجي" ببلدية سوق الجمعة، شرقي طرابلس، بصواريخ غراد، دون الحديث عن وقوع خسائر بشرية.
وتتواصل انتهاكات حفتر، لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية ـ روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.
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