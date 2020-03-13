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تركيا تعلن تسجيل ثاني إصابة بـ"كورونا"

Vendredi 13 Mars 2020

Vendredi 13 Mars 2020
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الأناضول - أنقرة - أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الجمعة، تسجيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن الفحوصات أظهرت مساء الخميس، إصابة شخص آخر بكورونا من محيط المصاب الأول.


وأضاف أن المصاب كان قيد الرقابة الطبية، مؤكدا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس خارج حدود الإصابات والتغلب عليها.

ومساء الثلاثاء، أعلن وزير الصحة التركي، تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد، وأنه تم وضع الحال قيد الحجر الصحي.
وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 126 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

  
  
  

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