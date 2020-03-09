كورونا.. الخطوط الجزائرية تعلق رحلاتها إلى ميلانو

Lundi 09 Mars 2020
قراءة: 1 د, 14 ث
الأناضول - الجزائر/ حسان جبريل -
بينما أبقت على رحلاتها نحو العاصمة روما
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الإثنين، تعليق رحلاتها إلى ميلانو الإيطالية اعتبارا من الثلاثاء، إثر تفشي فيروس "كورونا" والحجر الصحي المفروض عليها.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب للخطوط الجزائرية اطلعت الأناضول على نسخة منه.
في حين أبلغ مصدر طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، مراسل الأناضول، أن الرحلات الجوية ستبقى منتظمة دون تغيير نحو العاصمة روما.
وتسير الخطوط الجزائرية 3 رحلات أسبوعيا نحو ميلان، و4 أخرى نحو روما.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، علقت الخطوط الجزائرية مؤقتا، رحلاتها المنتظمة نحو العاصمة الصينية بكين (رحلتان أسبوعيا) بسبب انتشار كورونا.
وأجرت ذات الشركة عمليتي إجلاء من الصين لرعايا جزائريين وآخرين من جنسيات مغاربية، الأولى من ووهان مطلع فبراير، والثانية نهاية الشهر ذاته انطلاقا من بكين.
وسجلت الجزائر حتى الآن 20 إصابة مؤكدة بالفيروس.
والأحد، أصدر رئيس الوزراء الإيطالي، مرسوما تشريعيا يقضي بفرض الحجر الصحي على 14 مدينة بالكامل، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار كورونا.
وفي أكبر حصيلة وفيات يومية في إيطاليا، أعلنت السلطات الأحد، وفاة 133 شخصا، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 366، إضافة إلى 6 آلاف و387 إصابة.
وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفاً حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
الأناضول - الجزائر/ حسان جبريل -
بينما أبقت على رحلاتها نحو العاصمة روما
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الإثنين، تعليق رحلاتها إلى ميلانو الإيطالية اعتبارا من الثلاثاء، إثر تفشي فيروس "كورونا" والحجر الصحي المفروض عليها.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب للخطوط الجزائرية اطلعت الأناضول على نسخة منه.
في حين أبلغ مصدر طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، مراسل الأناضول، أن الرحلات الجوية ستبقى منتظمة دون تغيير نحو العاصمة روما.
وتسير الخطوط الجزائرية 3 رحلات أسبوعيا نحو ميلان، و4 أخرى نحو روما.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، علقت الخطوط الجزائرية مؤقتا، رحلاتها المنتظمة نحو العاصمة الصينية بكين (رحلتان أسبوعيا) بسبب انتشار كورونا.
وأجرت ذات الشركة عمليتي إجلاء من الصين لرعايا جزائريين وآخرين من جنسيات مغاربية، الأولى من ووهان مطلع فبراير، والثانية نهاية الشهر ذاته انطلاقا من بكين.
وسجلت الجزائر حتى الآن 20 إصابة مؤكدة بالفيروس.
والأحد، أصدر رئيس الوزراء الإيطالي، مرسوما تشريعيا يقضي بفرض الحجر الصحي على 14 مدينة بالكامل، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار كورونا.
وفي أكبر حصيلة وفيات يومية في إيطاليا، أعلنت السلطات الأحد، وفاة 133 شخصا، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 366، إضافة إلى 6 آلاف و387 إصابة.
وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفاً حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Farid - وحداني
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة