كورونا.. الخطوط الجزائرية تعلق رحلاتها إلى ميلانو

Lundi 09 Mars 2020



قراءة: 1 د, 14 ث





الأناضول

بينما أبقت على رحلاتها نحو العاصمة روما

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الإثنين، تعليق رحلاتها إلى ميلانو الإيطالية اعتبارا من الثلاثاء، إثر تفشي فيروس "كورونا" والحجر الصحي المفروض عليها.جاء ذلك وفق بيان مقتضب للخطوط الجزائرية اطلعت الأناضول على نسخة منه.في حين أبلغ مصدر طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، مراسل الأناضول، أن الرحلات الجوية ستبقى منتظمة دون تغيير نحو العاصمة روما.وتسير الخطوط الجزائرية 3 رحلات أسبوعيا نحو ميلان، و4 أخرى نحو روما.ومطلع فبراير/ شباط الماضي، علقت الخطوط الجزائرية مؤقتا، رحلاتها المنتظمة نحو العاصمة الصينية بكين (رحلتان أسبوعيا) بسبب انتشار كورونا.وأجرت ذات الشركة عمليتي إجلاء من الصين لرعايا جزائريين وآخرين من جنسيات مغاربية، الأولى من ووهان مطلع فبراير، والثانية نهاية الشهر ذاته انطلاقا من بكين.وسجلت الجزائر حتى الآن 20 إصابة مؤكدة بالفيروس.والأحد، أصدر رئيس الوزراء الإيطالي، مرسوما تشريعيا يقضي بفرض الحجر الصحي على 14 مدينة بالكامل، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار كورونا.وفي أكبر حصيلة وفيات يومية في إيطاليا، أعلنت السلطات الأحد، وفاة 133 شخصا، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 366، إضافة إلى 6 آلاف و387 إصابة.وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفاً حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.