وفاة مسؤول إيراني بفيروس كورونا

Lundi 02 Mars 2020
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الأناضول - طهران - أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الاثنين، وفاة "محمد مير محمدي" عضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام"، جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد.
وقالت وكالة "إيرنا" الإيرانية، إن محمدي (72 عاما) توفي في مستشفى "مسيح دانشوري" بالعاصمة طهران، التي نقل إليها للعلاج من فيروس كورونا.
وشغل محمدي منصب نائب في البرلمان عن محافظة قم في الدورتين 6-7، وفي 2018 عين عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السلطات الإيرانية، ارتفاع ضحايا فيروس "كورونا"، في البلاد إلى 54 وفاة و978 إصابة. "
ومن بين المسؤولين المصابين بالفيروس في إيران، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني "مجتبى ذو النور"، و5 أعضاء في البرلمان الإيراني، و نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة في إيران، "معصومة ابتكار"، و نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، و محمد رضا قدير رئيس جامعة الطب في محافظة قم.
وظهر فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 63 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
الأناضول - طهران - أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الاثنين، وفاة "محمد مير محمدي" عضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام"، جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد.
وقالت وكالة "إيرنا" الإيرانية، إن محمدي (72 عاما) توفي في مستشفى "مسيح دانشوري" بالعاصمة طهران، التي نقل إليها للعلاج من فيروس كورونا.
وشغل محمدي منصب نائب في البرلمان عن محافظة قم في الدورتين 6-7، وفي 2018 عين عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السلطات الإيرانية، ارتفاع ضحايا فيروس "كورونا"، في البلاد إلى 54 وفاة و978 إصابة. "
ومن بين المسؤولين المصابين بالفيروس في إيران، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني "مجتبى ذو النور"، و5 أعضاء في البرلمان الإيراني، و نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة في إيران، "معصومة ابتكار"، و نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، و محمد رضا قدير رئيس جامعة الطب في محافظة قم.
وظهر فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 63 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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