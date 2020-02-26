Mercredi 26 Février 2020
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الأناضول - واشنطن - وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أربع طائرات قاذفة خفيفة لتونس بقيمة 325.8 مليون دولار وأنظمة بيانات تكتيكية مدفعية ميدانية متقدمة للأردن بقيمة 300 مليون دولار.
وبحسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية ، فإن وزارة الخارجية، وافقت على قرار بيع 4 طائرات هجومية خفيفة من نوع "ولفرين AT-6C" لتونس بقيمة 325.8 مليون دولار ضمن إطار مبيعاتها العسكرية للدول الأجنبية.
وتشمل الصفقة إلى جانب الطائرات، أنظمة تحكم إلكترونية وصوراريخ موجهة تستخدم مع الطائرة، بالإضافة إلى 3 آلاف و290 وحدة من "أنظمة أسلحة ضاربة موجهة متطورة"، ومحركات احتياطية للطائرات.
وفي بيان آخر للوكالة، فإن وزارة الخارجية، وافقت أيضا على بيع 700 وحدة من "أنظمة بيانات تكتيكية مدفعية ميدانية متقدمة" للأردن بقيمة 300 مليون دولار.
ولإتمام الصفقتين ينبغي أن لا يرِد اعتراض من الكونغرس الأمريكي خلال 30 يوماً.
الأناضول - واشنطن - وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أربع طائرات قاذفة خفيفة لتونس بقيمة 325.8 مليون دولار وأنظمة بيانات تكتيكية مدفعية ميدانية متقدمة للأردن بقيمة 300 مليون دولار.
وبحسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية ، فإن وزارة الخارجية، وافقت على قرار بيع 4 طائرات هجومية خفيفة من نوع "ولفرين AT-6C" لتونس بقيمة 325.8 مليون دولار ضمن إطار مبيعاتها العسكرية للدول الأجنبية.
وتشمل الصفقة إلى جانب الطائرات، أنظمة تحكم إلكترونية وصوراريخ موجهة تستخدم مع الطائرة، بالإضافة إلى 3 آلاف و290 وحدة من "أنظمة أسلحة ضاربة موجهة متطورة"، ومحركات احتياطية للطائرات.
وفي بيان آخر للوكالة، فإن وزارة الخارجية، وافقت أيضا على بيع 700 وحدة من "أنظمة بيانات تكتيكية مدفعية ميدانية متقدمة" للأردن بقيمة 300 مليون دولار.
ولإتمام الصفقتين ينبغي أن لا يرِد اعتراض من الكونغرس الأمريكي خلال 30 يوماً.
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Par:SOS12 (Tunisia )
Sur:واشنطن توافق على بيع أربع طائرات قاذفة خفيفة لتونس بقيمة 325.8 مليون دولار