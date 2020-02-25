بسبب ''كورونا''.. إغلاق 70 بالمئة من الفنادق في ''قم'' الإيرانية

Mardi 25 Février 2020



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الأناضول

- أعلنت 70 بالمئة من الفنادق في محافظة "قُم" الإيرانية، إغلاق أبوابها عقب ظهور فيروس "كورونا" الجديد.ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن رئيس اتحاد الفنادق في "قم"، أحمد فلاحين، أن المدينة خلت من السياح عقب الإعلان عن ظهور إصابات "كورونا" فيها.وأضاف أن الحجوزات السابقة ألغيت، مبيناً أن 30 بالمئة فقط من الفنادق تعمل الآن.في السياق ذاته، أعلن عميد كلية الطلب في "قم"، محمد رضا قدير، في رسالة مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إصابته بفيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بفيروس "كورونا"، وارتفاع عدد الإصابات إلى 95 شخصا.وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.