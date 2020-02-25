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رئيس موريتانيا و"البكوش'': لابد من عقد قمة للاتحاد ''المغاربي''

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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الأناضول - نواكشوط / محمد البكاي -

خلال لقاء جمع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش مع الرئيس محمد ولد الغزاوي في نواكشوط ..



قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، الثلاثاء، إنه اتفق مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، على ضرورة تنشيط الاتحاد والتعجيل بعقد قمة له.

جاء ذلك عقب لقاء جمع البكوش والرئيس ولد الغزواني في العاصمة نواكشوط، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وأكد البكوش، على ضرورة إيجاد آلية مرنة لجعل اجتماعات اتحاد المغرب العربي بشكل منتظم.

كما شدد على أهمية أن تمر رئاسة الاتحاد بين الدول الأعضاء بسهولة حتى لا تتعطل اجتماعاته، أو يسود انطباع بأن القمة شبه مجمدة.

وقال: "يوجد عمل كثير لدى الاتحاد في مجالات مختلفة تحتاج إلى تفعيل".

وأضاف البكوش: "لدي أمل كبير في الوصول لذلك لأن الإرادة واضحة لدى الرئيس الموريتاني في التعجيل بهذه الإجراءات نظرا لأن موريتانيا تتحمل مسؤولية رئاسة مجموعة الخمس في الساحل الإفريقي كما أنها عضو في الاتحاد المغاربي".

واتحاد المغرب العربي، اتحاد إقليمي تأسس عام 1989، بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.

وواجه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، حيث لم تُعقد أي قمة على مستوى قادة دول المغرب العربي منذ العام 1994، والتي كانت في تونس.

وأهم هذه العراقيل، بحسب مراقبين، هو الخلاف حول ملف الصحراء.

وبدأ الخلاف حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، إلى نزاع مسلح توقف في 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.

  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 198647

Mahdibey  ()  |Mardi 25 Février 2020 à 16h 55m |           
ولد بلادنا يلعب في الدرجة الثالثة و الخوف كل الخوف ينزل للدرجة المواليّة

Neuneu  (France)  |Mardi 25 Février 2020 à 16h 31m |           
صحّ النوم سي الطيب



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