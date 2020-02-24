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أسعار النفط تتراجع 4% وسط إجراءات دولية لمنع تفشي كورونا

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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الأناضول -

برميل مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان تراجع 2.60 دولارا إلى 55.31 دولارا



وسعت عقود النفط الآجلة من خسائرها في جلسة الإثنين، بعد تراجع أسعار الخام بأكثر من 4 بالمئة، وسط إجراءات متسارعة من دول العالم لمنع تفشي فيروس "كورونا الجديد" على أراضيها.

ونفذت بلدان كالعراق والكويت وتركيا والأردن وإسرائيل وبلدان في الاتحاد الأوروبي، إجراءات وقيود على حدودها؛ لمنع دخول الفيروس إلى أراضيها من خلال مواطني بلدان تفشى فيها الفيروس، كالصين وكوريا الجنوبية وإيران.

وبحلول الساعة (14:40 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان بنسبة 4.49 بالمئة أو 2.60 دولارا إلى 55.31 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/نيسان بنسبة 4.53 بالمئة أو 2.43 دولارا إلى 50.95 دولارا للبرميل.

وصباح اليوم، أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و594 شخصا، وإصابة 77 ألفا و150 آخرين.

  
  
  

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